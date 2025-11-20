В Красноярском крае повысили транспортный налог

Также повышена ставка налога на имущество организаций

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Транспортный налог повысят в Красноярском крае с 1 января 2026 года. Ставка для самой распространенной в регионе категории автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. вырастет на 1,5 рубля на 1 л.с , говорится в сообщении пресс-службы регионального заксобрания.

"Сегодня законом края установлены новые размеры налоговых ставок в отношении каждой категории ТС (транспортных средств - прим. ТАСС) Основную долю среди них занимают легковые автомобили (967 тыс.), из них чуть меньше половины — с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. Для них, например, размер налоговой ставки в расчете на 1 л.с. увеличится на полтора рубля. В годовом расчете изменение налога для авто мощностью двигателя 150 л.с. приведет к увеличению суммы на 225 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. В аппарате краевого парламента добавили, что законопроект был принят в двух чтениях.

Согласно законопроекту, ставка на 1 л.с для легковых автомобилей мощностью 100-150 л.с. вырастет с 14,5 до 16 рублей, для автомобилей до 100 л.с. с 5 до 7 рублей, "легковушек" с мощностью свыше 250 л.с. с 102 до 114 рублей. Также вырастут ставки и в других категориях транспортных средств. Полученные дополнительные средства пойдут в дорожный фонд края, на ремонт и содержание региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог.

"По количеству ТС край занимает 11-е место среди субъектов РФ и 61-е место по сумме транспортного налога на одно ТС, что подтверждает невысокий уровень ставок в регионе по транспортному налогу по сравнению с другими субъектами РФ. Так, ставки, установленные на территории края, являются одними из самых низких в СФО", - говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения налога на имущество организаций

Также в двух чтениях депутаты внесли изменения в краевой закон "О налоге на имущество организаций". Налог на имущество организаций будут рассчитывать из кадастровой стоимости. Это коснется административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, где размещаются офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

"Кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной. Для физических лиц переход на уплату налога на имущество, например, квартиры, исходя из нее, произошел в 2020 году. При этом уровень налоговой нагрузки многих владельцев коммерческой недвижимости, которые сейчас платят, исходя из среднегодовой стоимости имущества, не увязан с ее рыночной стоимостью. Увеличение ставок будет происходить постепенно: в 2026 году — 1 %, в 2027 году — 1,5 %, в 2028 году и последующие годы — 2 %", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, до 1 января 2029 года продлено освобождение от уплаты налога на имущество для производителей-переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также для организаций, содержащих на балансе крупные спортивные объекты.