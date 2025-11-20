Fesco: контейнерный рынок России снизился на 5,5% за 10 месяцев

Показатель составил 5,2 млн TEU

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Контейнерный рынок России в январе - октябре 2025 года составил 5,2 млн TEU, это на 5,5% ниже уровня прошлого года. Об этом сообщила транспортная группа Fesco.

"По данным аналитиков Fesco, за январь - октябрь 2025 года общий объем контейнерных перевозок в России составил 5,2 млн TEU, что на 5,5% ниже уровня прошлого года", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что импортные перевозки сократились на 10% за десять месяцев и составили 2,2 млн TEU. Внутренние перевозки уменьшились на 14%, составив почти 1 млн TEU, транзит снизился на 6% - до порядка 500 тыс. TEU.

"На этом фоне экспорт продемонстрировал положительную динамику и вырос на 8%, достигнув 1,6 млн TEU", - добавили в Fesco.

В октябре 2025 года объем контейнерных перевозок составил 516 тыс. TEU, что на 6,3% меньше, чем в октябре 2024 года.