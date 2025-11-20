Мишустин принимает участие в открытии новых терминалов аэропортов

В частности, премьер-министр России присутствовал по ВКС на церемонии запуска в эксплуатацию нового пассажирского терминала аэропорта Ижевск

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в открытии новых терминалов аэропортов и диспетчерского пункта в регионах страны. Церемония проходит по видеосвязи на площадке выставки "Транспорт России" в московском Гостином Дворе.

Так, у стенда Федерального агентства воздушного транспорта председатель правительства принимает участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию нового пассажирского терминала аэропорта Ижевск. Первый камень в строительство этого объекта был заложен в августе 2022 года.

Также состоится открытие нового командно-диспетчерского пункта (КДП) в международном аэропорту Грозный (Северный). Особая уникальность этого проекта в том, что он реализуется без остановки летной эксплуатации аэродрома. Создание нового КДП и комплекса средств радиотехнического обеспечения полетов стало одной из самых важных очередей проекта, все оборудование и системы управления выполнены отечественными производителями.

Новые решения позволят кратно увеличить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что количество взлетно-посадочных операций возрастет с 14 до 50 в сутки.

Еще один запускаемый в эксплуатацию объект - новый пассажирский терминал в аэропорту Мурманск. Строительные работы здесь начались в июне 2023 года. Архитектурная концепция аэровокзального комплекса вдохновлена природными особенностями региона.