Для резидентов туристических ОЭЗ в СКФО рассматривают дополнительные меры ответственности

Работа по повышению эффективности использования средств федерального бюджета в регионах Северного Кавказа ведется постоянно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Введение дополнительных мер ответственности рассматривается для резидентов особых экономических зон на курортах Северного Кавказа. Также обсуждаются инструменты повышения активности частных инвесторов, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ.

20 ноября Счетная палата опубликовала отчет по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на создание объектов ЖКХ, культуры и туризма в регионах Северного Кавказа. Аудиторы отметили недостаточную эффективность работы с резидентами ОЭЗ на курортах - объем их инвестиций несоизмерим с масштабом бюджетных вложений в инфраструктуру.

"Ведется работа по совершенствованию взаимодействия с резидентами особых экономических зон. В рамках подготовки обновленных требований рассматриваются дополнительные меры ответственности за невыполнение обязательств и инструменты повышения инвестиционной активности частных партнеров", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В отчете Счетной палаты отмечена неэффективность бюджетных расходов по двум объектам - реконструкции очистных сооружений в селе Эльбрус стоимостью 1,3 млрд рублей и реконструкции драмтеатра в Черкесске с вложениями 405 млн рублей. По данным Счетной палаты, очистные не были введены в эксплуатацию, а строительство театра приостановили.

"Построенные очистные сооружения в селе Эльбрус фактически введены в эксплуатацию 26 марта 2025 года, что подтверждается соответствующим актом. <…> Идут доводочные мероприятия по выходу объекта на необходимые параметры, проводятся ежемесячные совещания с регионом по контролю исполнения работ. Фактически выполнены все предусмотренные процедуры: объект введен, работа по достижению показателей продолжается, требования, предусмотренные договорами, направлены, и замечания Счетной палаты включены в дальнейшую работу", - пояснили в министерстве.

В Минэкономразвития РФ отметили, что выводы контрольного мероприятия были изучены. Работа по повышению эффективности использования средств федерального бюджета в регионах Северного Кавказа ведется на постоянной основе.