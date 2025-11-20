В аэропорту Домодедово начало работу кафе от "Союзмультфильма"

Интерьер и меню заведения посвящен мультсериалу "Простоквашино"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Открытие кафе от "Союзмультфильма" прошло в аэропорту Домодедово. В церемонии участвовали председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева и гендиректор аэропорта Андрей Иванов, передает корреспондент ТАСС.

"Это первый, очень знаковый проект - открытие "Союзмульткафе", полноценного кафе, совмещенного с детской игровой площадкой. Мы собираемся открывать много таких заведений, но самое главное всегда - открыть первое, потому что в него вкладывается душа и весь человеческий ресурс. Мы очень рады, что это произошло в Домодедово, рады, что аэропорт думает о том, чтобы превратить терминал в место проведение досуга", - сказала Слащева.

Интерьер и меню заведения посвящен мультсериалу "Простоквашино". Для юных посетителей оборудованы бассейн с пластмассовыми шариками, батуты, карусель и мини-кинотеатр. Имея площадь 704 кв. м "Союзмульткафе" стало крупнейшим семейным кафе в российских аэропортах.

В свою очередь, Иванов отметил, что заведение планирует привлекать семьи из других стран, чтобы знакомить их с отечественной мультипликацией. "Нам бы очень хотелось, чтобы это место было успешным, поэтому мы сделаем все для того, чтобы здесь проходили разные акции для наших сотрудников, для наших гостей", - сказал он.