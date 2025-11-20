Эксперт Ионицэ: Молдавия впервые в своей истории утратила доверие МВФ

По словам бывшего депутата молдавского парламента, без доверия "нет ни денег, ни партнерства, ни развития"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии утратили доверие Международного валютного фонда, который впервые в истории республики применил самый жесткий инструмент - блокировку финансирования. Об этом заявил журналистам эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul, бывший депутат парламента республики Вячеслав Ионицэ.

"Впервые в истории Республики Молдова Международный валютный фонд был вынужден применить самую жесткую меру из своего арсенала - прекратить финансирование. Это сигнал тревоги, который должен прозвучать в каждом государственном институте: доверие исчерпано. А без доверия нет ни денег, ни партнерства, ни развития", - отметил эксперт. Он обратил внимание, что впервые финансирование Молдавии прекращено по еще действующей программе.

"Эта беспрецедентная для фонда мера связана с глубоким разочарованием действиями властей, которые пытались скрыть это от граждан", - подчеркнул эксперт. Ранее он назвал три причины решения МВФ. Первой стал рекордный в истории страны дефицит бюджета, который достиг 18,2 млрд леев (928 млн евро), который возник из-за резкого роста расходов в ходе парламентских выборов, которые правящая Партия действия и солидарности (ПДС) боялась проиграть. Второй причиной он назвал "саботирование" реформ по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. Третьей причиной он назвал политизацию Национального банка, который, по его словам, превратили в "убежище для партийных ставленников", которые были уволены из других структур за некомпетентность.

Ионицэ считает, что если ЕС, несмотря на решение МВФ, продолжит финансирование Молдавии без четких условий, то это будет способствовать росту коррупции и моральному разложению государства.