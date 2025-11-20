"Северсталь" увеличит траты на благоустройство Череповца и соцпроекты

Компания направит на эти цели в 2026 году 3 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Северсталь" направит в 2026 году 3 млрд рублей на благоустройство и благотворительность в Череповце. Финансирование благотворительной программы составит по-прежнему 1,7 млрд рублей, а инвестиции на благоустройство возрастут почти вдвое - до 1,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

"Ситуация в металлургической отрасли России остается сложной, однако мы приняли принципиальное решение сохранить нашу благотворительную программу в Череповце 2026 году в полном объеме. Она включает поддержку системных проектов, в том числе федерального уровня, а также набор инициатив, которые откликаются запросам жителей города. При этом, следующий этап проекта компании "Северсталь" и благотворительного фонда "Доброта Севера" по развитию городской инфраструктуры предусматривает увеличение финансирования до 1,3 млрд рублей, что почти в два раза выше уровня 2025 года. Таким образом, на финансирование благотворительной программы только в Череповце "Северсталь" намерена направить порядка 3 млрд рублей в 2026 году", - привела пресс-служба слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

Планируется начать реконструкцию горнолыжного комплекса "Гритинская горка" с новым качеством трасс и полной инфраструктурой для профессиональных спортсменов и всесезонного активного отдыха горожан. Будет создан специализированный центр для развития креативных индустрий, вовлечения молодежи и активных граждан. Компания намерена в 2026 году продолжить поддержку проведения двух масштабных спортивных событий всероссийского уровня - соревнований по триатлону "Энергия Севера" и турнира по боксу памяти И. П. Бардина, и увеличить финансирование череповецкого хоккея, включая детскую хоккейную школу, до 1,5 млрд рублей.

Более 94 млн рублей направят на поддержку образования. Компания продолжит взаимодействие в качестве ключевого индустриального партнера в федеральном проекте создания "Передовой инженерной школы" на базе опорного вуза Вологодской области - Череповецкого госуниверситета и реализации проекта "Профессионалитет" в Череповецком лесомеханическом техникуме имени В.П. Чкалова. Финансовая поддержка будет направлена на дополнительные ремонты и оснащение металлургического, технологического, строительного и многопрофильного колледжей в Череповце, в Кадуйском энергетическом колледже. Запланирован ремонт и оснащение в школах Череповца, где созданы инженерные классы компании.

По благотворительной программе компания выделит средства на закупку оборудования и инструментов для Вологодской областной детской больницы №2.