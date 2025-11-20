Чекунков: авиамаршруты в Арктике будут расширять по мере развития малой авиации

На ближние расстояния дальнемагистральные реактивные самолеты неэффективны, сообщил глава Минвостокразвития

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Михаил Метцель/ ТАСС

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Маршрутную сеть авиаперелетов в Арктике будут расширять по мере развития отечественного воздушного флота, в том числе самолета Ил-114. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"На ближние расстояния у нас такие дальнемагистральные реактивные самолеты неэффективны. Поэтому по мере развития отечественного воздушного флота, выхода таких самолетов, как Ил-114, будем наращивать и сетку", - сказал министр в ходе рабочей поездки в Мурманскую область.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума (МАФ) заявил, что аэропорты Арктики и Крайнего Севера нуждаются в модернизации, поэтому 16 аэродромов, в том числе малых, будут обновлены в рамках профильного нацпроекта.