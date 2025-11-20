На Урале запустят цех по выпуску связующих для литейного производства

Его мощность составит 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол в год

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) © Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Цех по выпуску связующих для литейного производства и индустриальных новолачных смол откроется в 2026 году на "Уралхимпласте" в Нижнем Тагиле Сверловской области. Новое производство с инвестициями более 4 млрд рублей позволит снизить зависимость от импортных поставок этой химической продукции, сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"В первом квартале 2026 года в Нижнем Тагиле планируется открытие цеха по выпуску связующих для литейного производства и индустриальных новолачных смол. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей. <…> Мощность цеха - 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол в год. <…> Объемы нового производства позволят кратно снизить зависимость от импортных поставок этой химической продукции, которая востребована в энергетике, автомобилестроении, станкостроении, строительстве", - написал он по итогу встречи с президентом компании "Уралхимпласт" Александром Гердтом.

Отмечается, что благодаря реализации проекта будет создано 66 рабочих мест.

"Производство планировали запустить ранее, но в силу экономических санкций и давления срок перенесли. Но на сегодня все задачи решены, в том числе с использованием отечественного оборудования", - добавил Паслер.

Новое производство "Уралхимпласт" будет оснащено российской системой газоочистки "Ятаган", которая обеспечит экологическую безопасность процесса. Вентиляционные и технологические выбросы будут очищаться от газообразных загрязнений органической природы через полное их разложение и окисление атомарным кислородом.

"Уралхимпласт" - крупный производитель синтетических смол и пластмасс.