Трутнев: новый терминал в аэропорту Мурманска ускорит экономическое развитие региона

Главное, чтобы он был удобен пассажирам, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал в аэропорту Мурманска даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию всего региона. Об этом сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил новый пассажирский терминал в аэропорту Мурманска. Строительные работы здесь начались в июне 2023 года. Архитектурная концепция аэровокзального комплекса вдохновлена природными особенностями региона.

"Прежде всего важно, как терминал оценят жители Мурманской области и гости региона. Главное, чтобы он был удобен пассажирам, чтобы как можно больше людей хотели провести время - отдохнуть или поработать на Арктической территории. Совершенно очевидно, что терминал современный, он в большей степени отвечает тому пассажиропотоку, который сегодня в Мурманске уже сформировался. Уверен в том, что новый терминал принесет положительные эмоции жителям Мурманска. Транспортная доступность, возможность общаться с жителями других городов, возможность более тесно сотрудничать с инвесторами даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Мурманской области", - сказал вице-премьер по итогам открытия пассажирского терминала.