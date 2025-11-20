Калмыкия возглавила топ регионов по росту турпотока в 2025 году

В рейтинг также вошли, в частности, Республика Крым и Амурская область

Редакция сайта ТАСС

Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте, Калмыкия © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Республика Калмыкия возглавила рейтинг регионов по увеличению турпотока в 2025 году, рост составил порядка 36%. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

"Очень хотелось бы отметить новые имена, <...> которые появляются как раз в топе наиболее быстрорастущих регионов. Лидер этого списка <...> - Калмыкия, 36% за этот год. Недавно республика принимала Международный буддийский форум, и уверен, что это станет очень мощным драйвером развития привлекательности территорий не только для внутреннего туризма, но и для въездного туризма тоже. Республика прекрасно показала свой большой потенциал по привлекательности для такого рода путешествий", - сказал он на совместном приветственном пленарном заседании комиссии Госсовета по направлению "Туризм" в рамках XXI съезда РСТ по вопросам развития туризма в Национальном центре "Россия".

Также в презентации, которую Мамонтов представил на заседании, отмечается, что в рейтинг регионов по росту турпотока в 2025 году вошли Республика Крым (31,6%), Амурская область (30,5%), Республика Мордовия (29,6%), Забайкальский край (28,4%), Камчатский край (28%), Республика Бурятия (17,2%), Оренбургская область (15,8%), Ярославская область (15,6%), Тамбовская область (14,2%).

Мамонтов отметил, что в топе регионов по турпотоку в 2025 году верхние три позиции занимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. "На четвертом месте [находится] Крым с 3%, но он явно не собирается довольствоваться этой долей, поскольку находится <...> на втором месте по росту туристического потока. 31% - это рост Крыма, и я уверен, что этот рост продолжится, особенно с возможностями обновления логистики, которая будет в этом регионе", - подчеркнул он.

XXI съезд Российского союза туриндустрии проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.