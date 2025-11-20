Жители Запорожья после освобождения не будут выплачивать украинские кредиты

Люди на освобожденных территориях также не будут иметь отношения к займам, которые киевская власть получила от Запада, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Жители сейчас подконтрольного Украине города Запорожье после его освобождения российскими войсками смогут не выплачивать украинские кредиты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Люди на освобожденных территориях также не будут иметь отношения к займам, которые киевская власть получила от Запада, добавил он.

"Российская армия, российское государство несет вам освобождение от всего этого ужаса, в котором вы сейчас живете, от этих ТЦК (аналог военкоматов на Украине - прим. ТАСС) фашистских, от этих сумасшедших кредитов, которые набрала вот эта киевская хунта, и пускай они их и выплачивают. Когда мы придем, эти кредиты все будут сторнированы. Так, как это было в Мелитополе и Бердянске. Когда пришла российская власть, вернулась на свои земли, ни один человек не платил по долгам Украины. Ровно, кстати, как и по долгам кредитов, которые были взяты в свое время у коммерческих банков украинских олигархов", - сказал Балицкий на видео в Telegram-канале.

Он добавил, обращаясь к жителям временно оккупированных ВСУ запорожских городов, что киевские власти "кредитов набрали такое количество, что никаких не осталось сегодня шансов" даже у детей и детей детей рассчитаться за эти деньги. По словам Балицкого, Киев распродал все земли и промышленные предприятия Западу, а Зеленский "уже продал даже недра", которые больше не принадлежат народу Украины.

В Киеве уже неоднократно признавали, что бюджет Украины финансируются за счет зарубежной помощи. Большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. В сентябре депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сообщила, что госдолг Украины составляет $254,2 млрд, превышая 101% от ВВП страны. В октябре Международный валютный фонд сообщил, что по итогам 2025 года госдолг Украины составит 108,6% ВВП по сравнению с 89,7% ВВП в 2024 году.

Таким образом, исходя из первой цифры, внешняя задолженность в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной Украине (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), превышает $9 тыс. А еще плюс внутренний долг. Ранее в Киеве подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на $60-70 млрд.