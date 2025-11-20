Мишустин: объем грузовых операций превысил 6 млрд тонн

Премьер-министр отметил важность, что на стратегических международных маршрутах отмечается планомерное наращивание перевозок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем грузовых операций за 9 месяцев текущего года превысил 6 млрд тонн. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"И объемы грузовых операций превысили шесть миллиардов тонн", - отметил Мишустин, говоря о статистике за девять месяцев 2025 года. "Важно, что на стратегических международных маршрутах отмечается планомерное наращивание перевозок", - добавил глава кабмина РФ.