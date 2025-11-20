Мишустин: производство рельсов и корпусов составов для ВСМ идет полным ходом

ВСМ будет одним из самых масштабных проектов современной России, отметил премьер-министр

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роль частных инвестиций растет с каждым годом, и примером этому может служить концессионное соглашение на прокладку высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Производство в России рельсов для нее и сварка корпусов составов уже начались, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Мощным ресурсом развития отрасли выступают частные инвестиции, и их роль с каждым годом становится все более значимой, - заметил премьер. - В качестве примера приведу подписанное в прошлом году концессионное соглашение о создании первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом".

ВСМ, уверен Мишустин, "будет одним из самых масштабных проектов современной России". "На наших предприятиях уже полным ходом идет производство рельсов, а также сварка кузовов для нового поезда", - поделился он.

"Главное - не сбавлять набранных темпов", - призвал глава кабмина.