ЦБ предлагает снизить страховые тарифы для большинства видов перевозок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России предлагает снизить тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами для большинства видов перевозок, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России предлагает снизить минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для автобусных перевозок междугородного и пригородного сообщений на 30%, для заказных и регулярных автобусных перевозок городского сообщения - на 20% и 10% соответственно", - отмечается в сообщении.

Также предусматривается сокращение нижней границы тарифа для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 40%, а для перевозок вертолетами, троллейбусами, водным транспортом и железнодорожным транспортом дальнего следования - на 30%.

"Значения тарифов для перевозок остальными видами транспорта остаются без изменений", - добавили в ЦБ.