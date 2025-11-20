Эксперт Юшков пояснил, как американские санкции повлияли на цены на бензин в США

По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, цены на бензин и дизель в Соединенных Штатах сохраняются примерно на уровне прошлого года, хотя должны были снизиться вслед за сокращением стоимости нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Цены на бензин в США не упали, несмотря на уменьшение стоимости нефти, что частично связано с американскими санкциями против РФ. Рестрикции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний пугают рынок возможным дефицитом нефтепродуктов, это позволяет американским компаниям не снижать цены на бензин, заявил ТАСС эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что стоимость топлива на внутреннем рынке США обычно коррелирует с ценой на нефть на мировом рынке, но сейчас цены на бензин и дизель в этой стране сохраняются примерно на уровне прошлого года, несмотря на снижение мировых цен на нефть почти на $10 за баррель. "Цены на АЗС должны были снизиться вслед за сокращением стоимости нефти, но этого не произошло. Фактически нефтеперерабатывающие заводы оставили деньги себе, повысив свою прибыль. Это становится политической проблемой для действующей администрации, так как понижение цен на бензин и дизель ранее позволяло повысить поддержку избирателей", - констатировал он.

По словам Юшкова, санкции против крупных российских компаний пугают рынок, трейдеры опасаются сокращения поставок топлива на мировой рынок. "Из-за рестрикций против "Лукойла" могут остановиться НПЗ в Болгарии и Румынии, и против "Газпром нефти" - НПЗ в Сербии", - сказал он. "Все это подогревается неопределенностью с мировым рынком в целом. Ведь с 21 января 2026 года Евросоюз запрещает импортировать нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти в третьих странах. В сумме это приводит к риску нехватки мощностей по переработки нефти, что и позволяет НПЗ (в США - прим. ТАСС) уже сейчас повышать стоимость своих услуг", - считает эксперт.

"Таким образом, давление на российскую энергетику продолжает создавать проблемы и самим инициаторам - США и Евросоюзу", - добавил Юшков. В итоге обычные американцы тратят на заправках больше, чем могли бы, подчеркнул он.

"Российские компании в свою очередь продемонстрировали чудеса адаптивности к внешнему давлению. [...] Экономические "жертвы" западных стран напрасны и им следовало бы поискать другой способ урегулирования конфликта", - заключил эксперт.