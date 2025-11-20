Мишустин: с начала года отремонтированы более 74% федеральных автомагистралей

Значимые объекты вводятся в эксплуатацию в самых разных регионах, отметил премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 74% федеральных автомагистралей были доведены до нормативного состояния за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Важнейшим направлением остается дорожное строительство. С января оно ведется в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". По итогам первых девяти месяцев было доведено до нормативного состояния более 74% федеральных автомобильных магистралей", - сообщил Мишустин.

По его словам, значимые объекты вводятся в эксплуатацию в самых разных регионах. "Недавно президент открыл новые и реконструированные дороги в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях", - привел примеры глава кабмина.

Мишустин уточнил, что сегодня были запущены еще несколько трасс, среди которых - первый этап обхода Волгограда, новый участок автодороги М-12 "Восток" в Свердловской области и ряд других.