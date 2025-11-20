Мишустин поручил Минтрансу усилить работу по транспортной доступности регионов

Только две трети крупных населенных пунктов в России имеют подходы к опорной автодорожной сети

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерству транспорта России вместе с регионами необходимо усилить работу по транспортной доступности населенных пунктов страны. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Пока только две трети крупных населенных пунктов [в России] имеют подходы к опорной автодорожной сети, которые соответствуют принятым сейчас высоким стандартам. Конечно, это влияет на транспортную связанность и качество жизни граждан. Министерству транспорта вместе с регионами необходимо усилить здесь работу", - поручил Мишустин.

Премьер отметил, что уже на треть выполнена программа по строительству 50 обходов городов, которая рассчитана до 2030 года.

"Местные жители много лет ждали, когда это будет сделано. И теперь у них сокращается количество пробок, повышается безопасность движения, улучшается экологическая обстановка", - пояснил глава кабмина.

По его словам, в целом в текущем году станут доступны для людей еще свыше 1,5 тысячи километров новых качественных дорог.

"И еще 26 тысяч километров - будут отремонтированы", - уточнил он.