Мишустин поставил задачу связать все виды транспорта в единую опорную сеть

Для этого, по мнению главы правительства, необходимо объединить усилия регионов, предпринимателей и научного сообщества

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу за ближайшие шесть лет связать все виды транспорта в стране в единую опорную сеть. Этот вопрос он поднял, выступая на форуме "Транспорт России".

"За шесть лет предстоит выполнить очень сложную задачу с учетом масштаба страны - связать все виды транспорта в единую опорную сеть и существенно нарастить ее мощности, что потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики с внедрением самых передовых методов, цифровых решений и инноваций", - сказал премьер.

Для этого, по мнению главы правительства, необходимо объединить усилия регионов, предпринимателей, научного сообщества, строительного и промышленного секторов, многих других отраслей экономики. "Важно действовать четко и скоординированно для скорейшего достижения всех поставленных целей", - отметил он.

При этом, Мишустин сделал акцент на том, что важно не сбавлять набранных темпов в части строительства и реконструкции аэродромной инфраструктуры. Он напомнил, что такие инициативы также начали запускать в формате государственно-частного партнерства и они уже способствуют развитию авиаузлов в Салехарде, Омске, Горно-Алтайске.