Мишустин: Россия намерена стать лидером по внедрению беспилотных технологий
10:42
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. РФ планирует быть в числе передовиков по развитию беспилотных технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".
"Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. По прогнозам экспертов, через четверть века половина всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - указал он.