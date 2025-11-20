Мишустин: Россия намерена стать лидером по внедрению беспилотных технологий

Премьер-министр отметил, что, по прогнозам экспертов, через четверть века половина всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. РФ планирует быть в числе передовиков по развитию беспилотных технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. По прогнозам экспертов, через четверть века половина всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - указал он.