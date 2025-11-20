В РФ формируют умную оценку маршрутов всего транспорта

Председатель правительства Михаил Мишустин считает, что с внедрением такого механизма логистика "станет одной из самых прогрессивных и инновационных сфер" в России

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Единый механизм высокотехнологичной оценки эффективности маршрутов и логистики всех видов транспорта уже формируется в России. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Перевозка пассажиров и грузов должна стать современной, комплексной, высокотехнологичной и еще добавлю - "умной" услугой, - уверен премьер. - Для этого продолжаем формировать единый, слаженно функционирующий механизм, который объединит в себе все виды транспорта".

Такой сервис, поделился глава кабмина, "будет учитывать множество факторов и предлагать оптимальные маршруты и способы доставки до конечного пункта - по земле, воде или воздуху, - с помощью человека или автоматики в зависимости от конкретного запроса".

С внедрением такого механизма, уверен Мишустин, логистика "станет одной из самых прогрессивных и инновационных сфер" в России.