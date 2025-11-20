Мишустин: электронную очередь через КПП масштабируют на всю страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти работают над совершенствованием процесса пропуска через границу РФ и внедряют цифровые решения. Уже опробованная на КПП "Верхний Ларс" электронная очередь хорошо себя показала, и этот опыт может быть масштабирован на всю страну, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Чтобы в ожидании проверок не накапливалось большое количество машин, работаем над совершенствованием процедур досмотра автомобилей, - рассказал премьер. - В частности, внедряем цифровые решения".

Одно из таких решений, поделился он, система электронной очереди. "В начале октября она заработала на переходе "Верхний Ларс" на границе с Грузией и показала свой высокий потенциал, - заметил Мишустин. - Безусловно, надо масштабировать эту практику, ускоренными темпами проводить модернизацию всего специального контрольного оборудования".

Пункты пропуска, указал премьер, важное звено в цепочке поставок товаров. "Через них ежегодно проходят миллионы транспортных средств, и их количество растет", - добавил он.