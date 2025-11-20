Мишустин: потребность России в инженерах транспорта продолжает расти

За следующие пять лет необходимо подготовить десятки тысяч молодых специалистов с новыми компетенциями, заявил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Потребность в инженерах в сфере транспорта продолжает расти в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на площадке форума "Транспорт России".

"Ровно год назад на этой площадке говорил, что России нужны инженеры транспорта. Потребность в них продолжает расти", - указала глава кабмина. "За следующие пять лет необходимо подготовить десятки тысяч молодых специалистов с новыми компетенциями и навыками работы с цифровыми технологиями", - добавил Мишустин.

Для реализации этой задачи принято решение о создании девяти научных центров по основным отраслевым направлениям. По словам премьера, в вузах России развернуты образовательные программы "для секторов, которые будут заниматься развитием высокоскоростного железнодорожного движения, беспилотного транспорта, автономного судовождения, а также квантовых технологий".