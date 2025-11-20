Мишустин: Россия готова к взаимовыгодной работе с Китаем и Индией в Арктике

Премьер-министр указал, что Трансарктический транспортный коридор значим для России

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская сторона готова к взаимовыгодной совместной работе с Индией, Китаем и другими государствами по использованию Трансарктического транспортного коридора, ключевой участок которого проходит по Севморпути. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Интерес к сотрудничеству по его [Трансарктического транспортного коридора] использованию проявляют Китай, Индия и целый ряд других государств. И мы готовы к совместной работе на основе взаимной выгоды", - подчеркнул Мишустин.

Премьер указал, что Трансарктический транспортный коридор значим для России. "Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, ведь это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - уточнил он.

Мишустин отметил, что для наращивания арктических перевозок РФ укрепляет свой ледокольный флот: "Буквально во вторник при участии президента на Балтийском заводе состоялась церемония закладки уже седьмого атомохода, который получил имя "Сталинград".

Также, по словам главы кабмина, страна активно развивает прибрежную инфраструктуру в северных широтах. "В частности, порты Мурманск, Сабетта, Диксон, Певек. Как и сухопутные подходы к ним", - уточнил Мишустин.