Минтранс ждет, что россияне станут соинвесторами в транспортные объекты

Министр транспорта Андрей Никитин считает, что возможности российского фондового рынка транспортным комплексом пока недооценены

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минтранс считает, что транспортный комплекс РФ недооценивает возможности привлечения инвестиций на фондовом рынке. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на форуме "Транспорт России". По его словам, жители РФ скоро будут становиться соинвесторами транспортных объектов.

"Считаю, что возможности российского фондового рынка транспортным комплексом пока недооценены", - сказал он.

Министр отметил, что за последние 12 лет количество активных розничных инвесторов, совершавших хотя бы одну розничную сделку с акциями и облигациями на Мосбирже, выросло в 50 раз, до почти 99 млн человек. "Я думаю, что скоро мы увидим, как наши жители станут соинвесторами в проектах по развитию транспортной инфраструктуры", - заявил Никитин.