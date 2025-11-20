РОАД ожидает снижения продаж легковых автомобилей в России на 10-15% в 2025 году

Показатель продаж составит около 1,45 млн автомобилей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) ожидает, что продажи новых легковых авто в России в 2025 году упадут на 10-15%, сообщил на пресс-конференции "Автомобиль года в России", проходившей в ТАСС, глава РОАД Алексей Подщеколдин.

"Рынок, к сожалению, не достигнет результатов прошлого года, будет примерно на 10-15% ниже. И это критически нехорошо", - сказал Подщеколдин. По его словам, в 2025 году будет продано около 1,45 млн автомобилей.

Наибольшее падение российский рынок показал в марте - на 45% в годовом выражении. За лето ситуация выровнялась, и к сентябрю отставание от прошлого года сократилось до 18%, отметил Подщеколдин. В октябре рынок отстал от прошлого года всего на 5%, показав рекордные продажи в этом году - 176 тыс. авто. Но это связано с импульсом, который дали покупки впрок в ожидании роста утильсбора, пояснил глава РОАД.

Уже в ноябре и декабре продажи снизятся до 170 тыс. штук и 155 тыс. штук соответственно, а рынок в целом составит около 1,45 млн штук против 1,69 млн штук в 2024 году, прогнозируют в РОАД.

Объем рынка является определяющим фактором для производителей при решениях о локализации. "Чтобы здесь, в России, собирались автомобили, для этого нужен объем рынка", - подчеркнул Подщеколдин.

А для снижения среднего возраста автомобиля в России с 15 до 10 лет продажи новых машин должны составлять около 3 млн штук в год, напомнил глава РОАД.