"Мечел" в январе - сентябре снизил добычу угля на 38%

Показатель составил 4,94 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Мечел" в январе - сентябре 2025 года снизил выплавку стали на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,46 млн тонн. Добыча угля снизилась на 38%, до 4,94 млн тонн, говорится в сообщении компании.

При этом производство чугуна за девять месяцев также снизилось - на 5%, до 2,15 млн тонн.

Одновременно с этим, в III квартале добыча угля упала на 16% к показателю за II квартал, до 1,28 млн тонн, выплавка стали снизилась на 3%, до 784 тыс. тонн, производство чугуна осталось на уровне прошлого года и составило 690 тыс. тонн.