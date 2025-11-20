Бюджет Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении

Рост доходов составит 10 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Псковской области в 2026 году увеличится на 10 млрд рублей, достигнув отметки в 68,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам рассмотрения документа на сессии областного собрания в первом чтении. Участие в работе региональных парламентариев принял полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Проект закона о бюджете Псковской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов утвержден в первом чтении. Решение приняли депутаты псковского областного собрания на очередной сессии регионального парламента. Согласно проекту закона, доходы областного бюджета составят 68,2 млрд рублей, консолидированного - 78 млрд рублей. Доходная часть регионального бюджета вырастет на 10 млрд рублей по сравнению с бюджетом 2025 года. Расходы бюджетов составляют 70,9 млрд рублей областного и 80,7 млрд рублей консолидированного соответственно", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, основные характеристики, представленные к первому чтению, неокончательные и будут скорректированы ко второму чтению. В ходе сессии регионального парламента была сформирована согласительная комиссия, которая займется детальным обсуждением параметров главного финансового документа, расходных бюджетных статей.

По данным пресс-службы регионального парламента, дефицит бюджета на 2026 год составляет 2 млрд 713 млн 236 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области - 22 млрд 30 млн 745 тыс. рублей. "Ожидается, что регион получит дополнительную федеральную поддержку до второго чтения. При увеличении объема межбюджетных трансфертов депутаты вернутся к рассмотрению бюджета в рамках первого чтения с учетом новых данных. Кроме того, финансист сообщила о подписанном накануне приказе Минфина России о списании части долговых обязательств Псковской области по бюджетным кредитам", - отмечается в сообщении.

В конце ноября прошлого года проект бюджета Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по итогам рассмотрения в первом чтении был принят с размером доходов на ближайший год в размере 48,59 млрд рублей, а расходы были определены в объеме 51,78 млрд рублей. На тот момент дефицит бюджета составлял порядка 3,1 млрд рублей. Позже, в декабре 2024 года областные парламентарии в трех чтениях утвердили бюджет региона. На тот момент общий объем доходов областного бюджета на 2025 год предусматривал почти 55 млрд рублей. Расходная часть на 2025 год составляла порядка 58 млрд рублей.