Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые представили на Dubai Airshow
ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.
Производитель - предприятие, входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
Вооружение является развитием своего предшественника УПАБ-1500Б-Э и продолжает заложенную идею. Предыдущие изделия оснащались только спутниковой системой наведения. Обновленный образец УПАБ-1500ТВ-Э дополнен телевизионной системой, что повышает точность применения бомбы по целям.
Авиабомба весит 1,5 тонны и применяется с новейших российских истребителей. Дальность полета составляет до 50 км.
Вооружение способно уничтожить подземные командные пункты, воздушные суда в железобетонных укрытиях, производственные мощности заводов и пусковые станции на стартовых площадках. А комбинированная инерциально-спутниковая с телевизионным устройством поиска цели система наведения позволяет авиабомбе уничтожить цели с высокой точностью.