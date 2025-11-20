Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые представили на Dubai Airshow

Бомба весит 1,5 тонны и применяется с новейших российских истребителей

Редакция сайта ТАСС

Авиационная бомба УПАБ-1500ТВ-Э (внизу) © Софья Савитская/ ТАСС

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

Производитель - предприятие, входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Вооружение является развитием своего предшественника УПАБ-1500Б-Э и продолжает заложенную идею. Предыдущие изделия оснащались только спутниковой системой наведения. Обновленный образец УПАБ-1500ТВ-Э дополнен телевизионной системой, что повышает точность применения бомбы по целям.

Авиабомба весит 1,5 тонны и применяется с новейших российских истребителей. Дальность полета составляет до 50 км.

Вооружение способно уничтожить подземные командные пункты, воздушные суда в железобетонных укрытиях, производственные мощности заводов и пусковые станции на стартовых площадках. А комбинированная инерциально-спутниковая с телевизионным устройством поиска цели система наведения позволяет авиабомбе уничтожить цели с высокой точностью.