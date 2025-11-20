Уфимцева переизбрали президентом НССО и РСА на трехлетний период

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков отметили, что решения были приняты единогласно

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Члены Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и Российского союза автостраховщиков (РСА) переизбрали Евгения Уфимцева на должность президента союзов на три года. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

"20 ноября 2025 года состоялись внеочередные общие собрания членов Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и Российского союза страховщиков (РСА), в рамках которых действующий глава ННСО и РСА Евгений Уфимцев был вновь избран на должность президентов союзов на 3 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решения были приняты единогласно.

Ранее Евгений Уфимцев был также единогласно переизбран на новый трехлетний срок главой Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Евгений Уфимцев начал работать в страховании в 1994 году. С января 2015 года он занимал должность исполнительного директора Российского союза автостраховщиков, с февраля 2016 года являлся также вице-президентом ВСС. С ноября 2022 года занимает должность президента ВСС, РСА, НССО.