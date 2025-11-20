Цена бензина на бирже начала незначительно расти после нескольких дней снижения

Стоимость АИ-92 на торгах 20 ноября составила 60,292 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на торгах 20 ноября на бирже перешла к незначительному росту после нескольких дней снижения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах составила 60,292 тыс. руб. за тонну (+0,07%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла на 0,79%, до 71,364 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива продолжила снижение и за день упала на 0,77% и составила 56,943 тыс. руб. за тонну. Стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на 1,08%, до 54,939 тыс. руб. за тонну, цена зимнего дизеля опустилась на 0,02%, до 74,662 тыс. руб. за тонну.

Топочный мазут подорожал на 0,45%, до 19,928 тыс. руб. за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день не изменилась и составила 79,796 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов возросла на 4,5%, до 20,815 тыс. руб. за тонну.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).