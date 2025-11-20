Трутнев: программа арендного жилья в ДФО позволяет молодым людям создавать семьи

Региональным операторам с 2023 года передано более 2 тыс. квартир, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Программа "Доступного арендного жилья" на Дальнем Востоке позволяет молодым людям получать комфортные условия для жизни и создавать семьи. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Такой механизм на Дальнем Востоке уже действует. С 2023 года региональным операторам передано более 2 тыс. квартир. Практически все они уже заселены. Квартиры пользуются спросом и позволяют молодым людям за более приемлемые деньги получать комфортные условия, создавать семьи", - сказал вице-премьер в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

Вице-премьер отметил, что благодаря данной программе расходы семей на аренду жилья составят примерно четверть от рыночной ставки. "В соответствии с поручением главы государства в Арктике с 1 января 2026 года заработает механизм предоставления арендных квартир для молодых специалистов. Квартиры, построенные за счет государства, будут выдаваться поднаем за плату значительно ниже рыночной благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов", - добавил Трутнев.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что более 3,4 млрд рублей предусмотрено в бюджете РФ на 2026-2028 годы для субсидирования арендной платы по программе "Доступного арендного жилья" на Дальнем Востоке. По словам министра, реализация программы "Доступное арендное жилье в Арктике" в первую очередь начнется с Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.