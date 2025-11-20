Госдума приняла налоговый закон из бюджетного пакета

Он предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон из бюджетного пакета, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Закон предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС. Принятая в первом чтении редакция документа предусматривала в том числе снижение с 2026 года с 60 млн рублей до 10 млн рублей порогового значения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. В окончательно редакции закона данный порог снижается постепенно: с 2026 года - до 20 млн рублей, с 2027 года - до 15 млн рублей, с 2028 года - до 10 млн рублей. Для плательщиков УСН предусмотрен расширенный перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы.

При этом вводится мораторий на привлечение к ответственности налогоплательщиков, применяющих УСН и впервые ставших в 2026 году налогоплательщиками НДС, и которые в этот период впервые допустили нарушение исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Общая ставка НДС с 1 января 2026 года составит 22%, при этом для отдельных видов товаров ставка сохранится на уровне 10%: к таким товарам относятся, например, продукты питания, лекарства, медицинские изделия и детские товары. От налогообложения НДС освобождаются подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. Из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское ПО, а организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов предоставляется возможность учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.

Для иностранных агентов ставка НДФЛ устанавливается в размере 30%. Для них отменяются льготы по НДФЛ от продажи недвижимого имущества вне зависимости от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников. При продаже недвижимости от уплаты НДФЛ освобождаются семьи с детьми, признанными судом недееспособными, вне зависимости от их возраста, а также семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года. Также от НДФЛ освобождаются единовременные компенсационные выплаты работникам сферы физической культуры и спорта, которые являются участниками программы "Земский тренер". Во втором чтении документа была принята поправка, выравнивающая ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС со ставками, применяемыми для налоговых резидентов России. "В соответствии с нормами статьи 73 договора о ЕАЭС они будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%, а не как у иностранцев в размере 30%", - пояснил ранее статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Продлеваются меры поддержки налогоплательщиков

Кроме того, как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, законом продлеваются меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2025 году. Так, льготный порядок по расчету налоговых пеней для организаций будет продлен до конца 2026 года. В поправках также учтены некоторые предложения бизнеса по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, которые позволят устранить выявленные проблемы в правоприменительной практике, сказал Макаров.

Налог на игорный бизнес из регионального переводится в статус федерального, повышаются фиксированные ставки на отдельные игровые объекты. Также меняются условия налогообложения для букмекерских контор: вместо налога со ставок налог будет уплачиваться с разницы между ставками и выигрышами в размере 7% вместо 5%. Вводится дополнительное условие для освобождения прибыли контролируемых иностранных компаний от налогообложения: так, прибыль будет освобождаться от налогообложения в РФ, если в юрисдикции регистрации компании ставка налога на прибыль выше 15%.

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор за ввоз или производство отдельных видов продукции по перечню и в размерах, утверждаемых правительством РФ. Как пояснил ранее Сазанов, доходы в федеральный бюджет от технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Продлевается действие ряда норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения. Так, продлевается действие положений Налогового кодекса, освобождающих от налогообложения или позволяющих применять пониженные ставки налогового источника, которые были установлены положениями приостановленных соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении отдельных видов доходов, рассказал Сазанов.

В целях поддержки граждан предусмотрены следующие меры: льготы по транспортному налогу для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы на одно транспортное средство; освобождение физических лиц от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы ЧП, ЧС, КТО, предусматривающие временное отселение жителей. Освобождаются от уплаты пошлины за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, некоторые инвалиды боевых действий, в т. ч. принимавшие участие в СВО.