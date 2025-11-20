Генпрокурор РФ поручил активизировать усилия по поиску нелегальных активов

Александр Гуцан акцентировал внимание на формальном подходе к проверкам имущественного положения подозреваемых и обвиняемых, неэффективном осуществлении надзорных полномочий на стадии расследования, отсутствии наступательности в судебных процессах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Александр Гуцан дал поручение активизировать усилия по поиску нелегальных активов подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по итогам заседания коллеги под председательством Гуцана, где рассматривалась практика применения конфискации имущества в уголовном судопроизводстве.

Генпрокурор России акцентировал внимание на формальном подходе к проверкам имущественного положения подозреваемых и обвиняемых, неэффективном осуществлении надзорных полномочий на стадии расследования, отсутствии наступательности в судебных процессах. "В этой связи органам прокуратуры предписано скоординировать и активизировать усилия уполномоченных органов по поиску нелегальных активов, в том числе у третьих лиц, не исключая бывших супругов, родственников и иных близких, которые владеют ими формально, а также обеспечить своевременный арест имущества, доказывание на следствии и в суде нелегальности его происхождения, добиваясь реального изъятия в доход государства", - отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что коррупционерами, торговцами контрафактным алкоголем, контрабандистами древесины и расхитителями иных природных богатств страны принимаются меры по сокрытию преступно нажитого. В частности, речь идет об оформлении недвижимости и дорогостоящего транспорта на подконтрольных лиц, переводе денег на зарубежные счета. В то же время на заседании отметили, что "современная конфискация - это не карательная мера, а инструмент, который в первую очередь позволяет вернуть в казну незаконно нажитые активы, лишить преступников возможности продолжать незаконную деятельность".

К примеру, прокуроры добиваются конфискации принадлежащих подсудимым орудий и средств совершения преступлений - дорогостоящих оружия и водного транспорта у браконьеров, бензопил и спецтехники у нелегальных лесорубов, игорного оборудования у организаторов подпольных казино. Повышенное внимание уделяется конфискации коррупционных доходов. "Состоявшееся обсуждение показало, что принятые организационные и надзорные меры не в полной мере оказали положительное влияние на формирование единой правоприменительной практики, - отметил генпрокурор. - Эта работа требует продолжения. Скорее даже наращивания усилий для устранения грубых просчетов и системных недостатков в обеспечении применения конфискации".