В Пулково на сутки задержали рейс в Дубай из-за неисправности самолета

Из 126 пассажиров 45 были размещены в гостинице

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai, вылетающий из Санкт-Петербурга в Дубай, перенесен с 20 на 21 ноября, следует из данных, размещенных на онлайн-табло аэропорта.

Согласно сведениям на табло, самолет в Дубай должен был отправиться 20 ноября в 00:25 мск. По состоянию на 14:30 мск, вылет ожидается 21 ноября в 07:00. Как сообщили ТАСС в Пулково, причиной задержки стала техническая неисправность самолета, а именно - необходимость замены прокладки.

Из 126 пассажиров 45 были размещены в гостинице, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, контролирующей соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.