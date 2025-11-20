Хуснуллин заявил о перевыполнении планов нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Отрасль не стоит на месте, она развивается, подчеркнул вице-премьер России

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Все намеченные планы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" перевыполнены, заявил в ходе пленарной сессии форума "Транспорт России" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы с этого года запустили нацпроект "Инфраструктура для жизни", и могу сказать, что по итогам 11 месяцев мы перевыполняем все намеченные планы. Поэтому, как бы тяжело ни было, отрасль не стоит на месте, отрасль развивается", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент ощущается нехватка внебюджетного финансирования для ряда проектов при нынешней ключевой ставке. Хуснуллин подчеркнул, что эти проекты приостановлены, но не остановлены.

"Мы переживем эту ситуацию. Трудности бывают всегда. Надо просто сейчас посмотреть, где какие у нас есть внутренние ресурсы, как их использовать для того, чтобы сохранить все наши мощности, чтобы к очередному моменту, когда ставка нормализуется и деньги появятся, чтобы эта отрасль была сохранена и могла продолжить работу дальше", - заключил вице-премьер.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.