Красноярский край получит 4 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры

В частности, проведут капитальный ремонт дороги в аэропорт Алыкель, также построят напорный коллектор в Дудинке

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Красноярский край получит из федерального бюджета 4 млрд рублей на реконструкцию коммунальной и дорожной инфраструктуры в Норильске и Дудинке на севере региона. Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков в национальном мессенджере Max.

"Одобрена заявка края на реализацию важных для жителей наших арктических территорий проектов. Защитил ее сегодня на штабе по региональному развитию, который провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Получим федеральную поддержку - 4 млрд рублей - на ремонт и реконструкцию дорожной и коммунальной инфраструктуры в агломерации Норильск - Дудинка", - написал он.

По его словам, будет проведен капитальный ремонт дороги в аэропорт Алыкель, воздушные ворота Норильского промышленного района и Таймыра. На проблемных участках автодороги установят освещение и современные системы информирования. Также будет проведена модернизация коммунальной инфраструктуры Дудинки, включающее в себя строительство напорного коллектора и реконструируем коллекторное хозяйство. Это позволит снизить аварийность на сетях водоотведения и улучшить качество услуг ЖКХ для жителей города.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, Дудинка расположена в 96 км от Норильска и является административным центром Таймырского района. В городе проживают 20 тыс. человек.