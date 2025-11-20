ГД одобрила в I чтении право ЦБ и объединений инкассации пресекать атаки БПЛА

Стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка РФ, так и для обеспечения безопасности государства в целом, указали авторы документа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право работникам Банка России и Российского объединения инкассации пресекать атаки беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов для отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты ЦБ и Российского объединения инкассации.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Одновременно положения законопроекта предоставляют Банку России и Российскому объединению инкассации право определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения.

"Принятие законопроекта обусловлено необходимостью защиты в ходе ведущейся в настоящее время специальной военной операции объектов Банка России, в том числе расположенных на территории новых субъектов РФ, на фоне усилившегося роста проводимых против Российской Федерации диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов", - говорится в пояснительной записке.

Стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка РФ, так и для обеспечения безопасности государства в целом, указывают авторы документа.