МИД Италии: для Рима вопрос об использовании активов РФ юридический

Глава ведомства Антонио Таяни подчеркнул, что необходимо гарантировать стабильность еврозоны и все решения должны быть проанализированы вместе с Европейским центральным банком

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни © Adrian Dennis - WPA Pool/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает использование российских замороженных активов в пользу Украины и для этого лишь необходима надежная юридическая база.

"Важно найти решение для использования замороженных российских активов. Нужно найти юридическую базу, которая позволит это сделать. Поэтому это исключительно юридический вопрос, а не политический", - сказал итальянский министр журналистам на полях встречи глав МИД ЕС. Он подчеркнул, что необходимо гарантировать стабильность еврозоны и все решения должны быть проанализированы вместе с Европейским центральным банком.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об их использовании. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов сообщества полностью разделить финансовые риски его страны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ. Лидеры ЕС планируют вновь обсудить этот вопрос на саммите в декабре. СМИ сообщают, что внутри ЕС пока нет единодушия по этой теме, притом что несколько стран, включая Венгрию и Бельгию, возражают, а некоторые, к которым относят Италию, сохраняют скептическое отношение, опасаясь рисков для европейской финансовой системы.