В МВД рассказали, как распознать попытку вовлечь в инвестиционное мошенничество

Злоумышленники используют похожие фразы, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники, пытаясь вовлечь потенциальную жертву в инвестиционное мошенничество, используют похожие фразы, знание которых позволит не стать жертвой афер, рассказали в МВД РФ.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, среди таких фраз вопросы о том, куда человек хотел бы поехать отдохнуть летом, какие цели он может выполнить в ближайший год, сколько зарабатывает в своей компании.

Также часто используемые фразы мошенников: "Представляешь, только что друг звонил, который в России находится. Сказал, что у него без причины арестовали карточку. У тебя такого не было? С арестами сталкивалась?", "Неплохо, но надо, наверно, жить на работе", "После созвона решил немного освежить голову, последить за графиком на бирже, заодно проверить интуицию, вверх пойдет или вниз". Мошенника можно распознать по фразам: "Странно, сейчас каждый второй развивается в этом направлении. Да и каждый банк постоянно рекламирует инвестиции".

В киберполиции отметили, что такими фразами собеседник быстро завоевывает доверие, говорит о будущем, планах, путешествиях, создает впечатление близости и искреннего интереса, но спустя некоторое время разговор плавно переходит к доходам и инвестициям, "личной стратегии" или "возможности заработать вместе".

"Если видите подобные фразы - не рискуйте деньгами и не тратьте время", - подытожили в УБК МВД.