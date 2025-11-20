ГД приняла в II чтении законопроект об обработке полей пестицидами

Согласно документу предприятия АПК в экстренных случаях могут предупреждать пчеловодов, а также население близлежащих населенных пунктов о применении средств не позднее чем за 24 часа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому предприятия АПК в экстренных случаях могут предупреждать пчеловодов, а также население близлежащих населенных пунктов о применении пестицидов не позднее чем за 24 часа. Документ был инициирован группой сенаторов и председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Согласно действующему законодательству, предусматривается, что пчеловодов и граждан, проживающих в радиусе до 7 км, должны оповещать через СМИ не раньше, чем за 10 дней, и не позднее, чем за 5 дней до начала обработки пестицидами земельных участков. В оповещении надо указать название пестицидов, дату, способ и дозировку их применения, а также кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланирована обработка, и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Вместе с тем в некоторых случаях сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены проводить незамедлительную обработку земельных участков с целью оперативного предотвращения негативных последствий или же переносить дату применения пестицидов на более поздний срок в связи с изменениями погодных условий, указано в пояснительной записке. В случае, если запланированная дата применения пестицидов переносится в связи с событиями природного происхождения, до жителей близлежащих населенных пунктов и пчеловодов информация о новой дате применения пестицидов доводится не позднее чем за 24 часа до начала обработки, говорится в проекте.

"Положение проекта федерального закона призвано регламентировать сроки оповещения заинтересованных лиц о применении пестицидов в случае необходимости изменения сроков применения, а также возможность использования средств массовой информации и коммуникации", - отмечают авторы документа.

Также законодательно закрепляется использование ФГИС "Сатурн" для информирования о применении пестицидов путем размещения в ней соответствующей информации.

В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2026 года.