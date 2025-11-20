Мишустин призвал добиться полного импортозамещения в легком самолете S7

Гендиректор S7 AirSpace Corporation Владислав Филев рассказал главе кабмина РФ, какие детали разработаны отечественными специалистами, назвав среди них в том числе двигатель

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал специалистов заняться замещением оставшихся элементов самолета, для полной локализации производства легкомоторного учебно-тренировочного самолета, созданного на базе S7. На это глава кабмина указал в ходе осмотра выставки "Транспорт России".

На стенде S7 председателю правительства представили четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет. В ходе презентации генеральный директор S7 AirSpace Corporation Владислав Филев уточнил, что на настоящий момент не все детали самолета являются импортазмещенными. "Аварийный горизонт, радиостанция - иностранная и резинки, колеса, шасси, все остальное мы полностью делаем сами и с помощью наших кооперантов", - уточнил он.

"Сердце" самолета, двигатель был разработан отечественными специалистами.

"Немножко грустно", - отреагировал премьер-министр на перечисление неимпортозамещенных элементов разработки, отметив, достижения в области создания двигателя и композитных крыльев. "Специалисты в области в том числе нефтехимии, в области производства, пожалуйста, надо посмотреть вот такой сделать, если хотите, небольшой конкурс, и быстро решить эту проблему", - обратился премьер-министр к представителям промышленности. "Потому что локализация самолета практически завершена, и те элементы, которые остались, конечно, надо заместить, сделать сертификацию соответствующую", - добавил он.