ГК "Дело" не исключает проведения IPO на Московской бирже в будущем

Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ГК "Дело" не исключает возможности размещения на Московской бирже в будущем, заявил председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев.

"Сегодня еще не настало время, и я не готов назвать точные сроки, но мы думаем вместе с нашим акционером, что придет время, когда мы разместимся на Московской бирже, наработав определенный опыт", - сказал Шишкарев на форуме "Транспорт России".

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.

Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.