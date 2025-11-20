Бюджет Кировской области приняли в первом чтении с дефицитом в 2,7 млрд рублей

КИРОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области на заседании в четверг приняли в первом чтении региональный бюджет на 2026 год с дефицитом в 2,7 млрд, или 2,3% расходов.

"Бюджет-2026 принят в первом чтении", - написал в своем Telegram-канале председатель заксобрания Роман Береснев.

По данным пресс-службы заксобрания, общий объем доходов областного бюджета в 2026 году составит 113,049 млрд рублей, расходов - 115,741 млрд рублей. Бюджет на 2026 год сформирован с дефицитом в размере 2,692 млрд рублей.

Как сообщила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева, объем собственных доходов спрогнозирован на 2026 год в объеме 75,2 млрд рублей, безвозмездных поступлений - 37,8 млн рублей. Рост собственных доходов в 2026 году ожидается на уровне 9%, в следующие два года - 4,9% и 5,5% соответственно. Дефицит бюджета в 2026 году планируют покрывать за счет остатков средств на счете бюджета. Планируется привлечение бюджетных кредитов (23,6 млрд рублей) на инвестпроекты, а также коммерческих кредитов (6 млрд рублей).

Госдолг Кировской области на 1 января 2027 года составит 29,6 млрд рублей (39% доходов), планируется его снижение к 1 января 2029 года до 14,2 млрд рублей (29% доходов).

"Социальный" бюджет

Бюджет региона остается социальным: на соцсферу планируют направить 65% от всех расходов, или 71,2 млрд рублей. Будут сохранены все действующие меры социальной поддержки. В целом на социальную поддержку граждан планируется направить 14,3 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей, а "детский бюджет" на 2026 год составит 5,7 млрд рублей.

На сферу образования планируется направить более 30 млрд рублей, значительные средства в 2026-2027 годах пойдут на ремонт 14 детских садов, 47 школ и 3 техникумов (3 млрд 384 млн рублей). На трехлетний период предусмотрены средства на строительство трех детских садов, а в 2026-2027 годах - на завершение строительства трех школ и оснащение пяти школ необходимым оборудованием. На сферу здравоохранения в 2026 году в проекте бюджета предусмотрено 5 млрд рублей, продолжится модернизация первичного звена здравоохранения и лекарственное обеспечение региональных льготников, также средства предусмотрены на стимулирующие выплаты врачам по особо востребованным узким специальностям, а также медработникам, которые параллельно работают и учатся в ординатуре.

На физическую культуру и спорт в следующем году запланировано 2 млрд рублей. Средства направят на завершение строительства спортивных объектов в Кирове, а также на возведение двух бассейнов в Слободском и Белой Холунице. На трехлетний период в бюджете также предусмотрены средства на строительство гимнастического центра (1,7 млрд рублей) и на выплаты по программе "Земский тренер" (13 млн рублей). Также продолжится поддержка детско-юношеского и массового спорта (44 млн рублей).

В 2026 году на проект поддержки местных инициатив выделяется 380 млн рублей, на реализацию проекта "Народный бюджет" - 37,5 млн рублей. С 2027 года планируется реализовать новый проект по благоустройству "Вятские дворики" (по 300 млн рублей ежегодно), еще по 300 млн рублей предусмотрено на реализацию проекта по благоустройству территории парка Дворца творчества - Мемориал. Продолжится комплексное развитие сельских территорий (655,8 млн рублей), в том числе транспортной инфраструктуры на сельских территориях (495 млн рублей) и строительство жилья для сельских специалистов (114,5 млн рублей).

Общий объем Дорожного фонда в 2026 году составит 16 млрд рублей. Более 2,5 млрд рублей на ближайшие три года запланировано направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства будут выделены на ремонт тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения.

О бюджете 2024 года

20 декабря 2024 года депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли во втором чтении бюджет региона на 2025 год с дефицитом в 5,2 млрд рублей. Доходы бюджета были утверждены в размере 102,8 млрд рублей, расходы - 108 млрд рублей.