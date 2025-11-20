Глава Карелии предложил ввести детские сертификаты для субсидирования поездок

Артур Парфенчиков также выступил за введение налоговых льгот для организаций, предоставляющих услуги социального туризма

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил создать "Детский туристический сертификат", предназначенный для субсидирования расходов на внутренние турпоездки. Такую инициативу он озвучил во время выступления на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм", где он является руководителем подгруппы "Социальный туризм", сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Социальный туризм - это туризм для школьников и пенсионеров, наших военнослужащих, многодетных семей и иных категорий, нуждающихся в господдержке. У нас уже есть маршруты, которые оказались очень востребованы. Но их должно быть больше. Поэтому предложил <...> создать "Детский туристический сертификат", направленный на субсидирование расходов на внутренние турпоездки", - сказал глава Карелии.

Также руководитель республики озвучил инициативу по разработке программы, направленной на реорганизацию действующих или замороженных объектов под организацию детского или семейного отдыха. Среди других предложенных мер - введение налогового вычета для предприятий, организующих отдых и оздоровление сотрудников, и установка налоговых льгот для организаций, предоставляющих услуги социального туризма.

Кроме того, Парфенчиков предложил рассмотреть вопрос включения в нацпроект "Туризм и гостеприимство" отдельного федерального проекта "Социальный туризм".

"По оценкам экспертов, потенциал рынка социального туризма в России высок, но раскрыт лишь на 20-30%. Для полноценного его раскрытия необходима консолидация усилий государства, частного бизнеса и общественности. Продолжим работу в этом направлении", - добавил он.