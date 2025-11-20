В Якутии запущена работа центра обработки данных на газе в тестовом режиме

По словам главы региона Айсена Николаева, компания уже в ближайшие уже месяцы начнет серьезную работу по дальнейшему наращиванию проекта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Работа центра обработки данных (ЦОД) в тестовом режиме началась в Якутии на территории Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в ходе "Транспортной недели - 2025".

В октябре ЯТЭК сообщила о приостановке реализации проекта "Якутский СПГ". Компания отмечала, что сосредоточится на новых направлениях монетизации газа, связанных с обеспечением энергией цифровых и высокотехнологичных производств.

"Мы <…> согласовали [решение] о том, чтобы в рамках монетизации газа реализовать проект, связанный с созданием крупного ЦОД на территории действия компании ЯТЭК в Вилюйском районе. Сейчас первые уже машины установлены, работа началась в тестовом режиме. Компания, я уверен, в ближайшие уже месяцы начнет достаточно серьезную работу по дальнейшему наращиванию проекта. Проект очень интересный, и с точки зрения как раз создания добавленной стоимости, я считаю, что это очень правильный подход, когда мы на месте газ практически сразу же перерабатываем, превращаем в энергию, которая через создание дополнительных мощностей в центре обработки данных, вычислительных мощностей дает монетизацию", - сказал Николаев.

Как ранее отмечали в ЯТЭК, компания не строит и не управляет цифровыми объектами самостоятельно: их реализация осуществляется партнерами, заинтересованными в долгосрочных поставках газа и развитии цифровой инфраструктуры в регионе.

