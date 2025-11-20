"Юникредит банк" приостановит доступ к интернет-банку через браузер с 23 декабря
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Юникредит банк" с 23 декабря приостановит доступ к интернет-банку Enter.UniCredit через браузер, сообщили ТАСС в поддержке кредитной организации.
Ранее соответствующая информация появилась в Telegram-каналах со ссылкой на рассылку клиентам. Управлять счетами и проводить операции можно будет только через мобильное приложение Mobile.UniCredit.
"Да, подтверждаем. С 23 декабря доступ через браузер будет закрыт. Для работы необходимо использовать мобильное приложение", - рассказал сотрудник банка.
Ранее "Юникредит" постепенно ухудшал условия проведения валютных переводов. В конце прошлого года банк повысил комиссии за такие операции, а уже в январе 2025 года приостановил возможность переводов в евро из России.
"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. В марте 2022 года исполнительный директор "Юникредит банка" Андреа Орчел заявлял, что группа рассматривает прекращение деятельности в стране из-за возросших рисков и требований ЕЦБ.