Белозеров: новые плацкарты в первую очередь пойдут на юг и Дальний Восток

Всего в России насчитывается примерно 16 тыс. плацкартных вагонов, из которых каждый год будут обновлять около 500, отметил гендиректор РЖД

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новые плацкартные вагоны с более длинными и широкими спальными местами в первую очередь будут поставляться в южные регионы РФ и на Дальний Восток. Об этом в комментарии телеканалу "Россия-1" заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Обновленные плацкартные вагоны прежде всего пойдут на пассажиронапряженные направления. Это как раз тоже будет юг, Дальний Восток. Более того, мы составляем планы передвижения вместе с регионами. Мы стараемся учесть максимально пожелания наших пассажиров", - сказал он.

Как отметил Белозеров, замена вагонов будет идти планомерно. По его словам, всего в России насчитывается примерно 16 тыс. плацкартных вагонов, из которых каждый год будут обновлять около 500. "В этом году мы обновим 392 вагона. На данный момент уже обновлено 311", - добавил глава РЖД.

Как ранее сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на форуме "Транспорт России", в новом плацкарте будет установлена уникальная система кондиционирования в тропическом исполнении. Также в новой модели увеличится длина и ширина спальных мест: поперечные полки станут на 14 см длиннее и на 3 см шире, размеры боковых полок изменятся на 10 см и 4 см соответственно. Каждое спальное место будет оборудовано индивидуальными шторками, столиками для пассажиров верхних и нижних полок, светильниками и розетками USB и 220 вольт. В новом вагоне также будут две санитарные комнаты и отдельная душевая.