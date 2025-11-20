РАПУ: на 2025 год аграрии РФ обеспечены минеральными удобрениями на 95%

Глава ассоциации Андрей Гурьев подчеркнул, что Россия сохраняет статус мирового лидера по экспорту минеральных удобрений с долей в 18%, при этом полностью обеспечивая внутренний рынок, который является стратегическим приоритетом

Редакция сайта ТАСС

© eleonimages/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская аграрная отрасль к середине ноября уже обеспечена минеральными удобрениями на весь 2025 год на 95%. Об этом сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе внеочередного общего собрания членов ассоциации.

"На середину ноября наша отрасль уже закрыла потребность аграриев РФ в удобрениях на весь 2025 год на 95%", - сказал он.

По его словам, с начала 2025 года российский агропромышленный комплекс приобрел почти 5,3 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), включая накопленные ресурсы.

"С 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, поставки российскому АПК выросли в 2,5 раза. Мы полностью закрываем растущий спрос со стороны российских аграриев", - отметил Андрей Гурьев. Он добавил, что объем внесения удобрений удвоился - до 77 кг на га. В 2025 году РАПУ рассчитывает прирасти по производству до исторически рекордных 65 млн тонн. Масштабные инвестиции, которые с 2013 года составили 2 трлн рублей, Гурьев назвал залогом динамичного развития.

По итогам десяти месяцев 2025 года российские производители минеральных удобрений, по оценке РАПУ, экспортировали 37,6 млн тонн готовой продукции, что на 9% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Ожидается, что к концу года этот показатель может достичь рекордных 45 млн тонн.

Гурьев подчеркнул, что Россия сохраняет статус мирового лидера по экспорту минеральных удобрений с долей в 18%, при этом полностью обеспечивая внутренний рынок, который является стратегическим приоритетом. Он отметил, что доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76% по итогам 2024 года, и эта тенденция сохранится, особенно в сотрудничестве со странами БРИКС, куда за последние три года поставки наращены более чем на 60%.