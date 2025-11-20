Совкомбанк будет организатором дебютных выпусков "зеленых" облигаций АФК "Система"

Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк выступит ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков "зеленых" облигаций АФК "Система". Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков "зеленых" облигаций ПАО АФК "Система". Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков "зеленых" облигаций - с фиксированным и плавающим купоном", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. "Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов. Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

"Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" - важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества "зеленых" облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний", - отметил управляющий директор - начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.

В то же время первый вице-президент - руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК "Система" Илья Филатов подчеркнул, что традиционно "зеленые" облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. "Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" - важный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота. Входящая в АФК "Система" компания "Эмпериум" - пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках", - заключил он.